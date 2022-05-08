شكرا لقرائتكم خبر عن ميكنة خدمات ذوى الإعاقة والمعاشات على مائدة "تضامن النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اليوم الأحد، بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة، عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها .

وتبحث اللجنة على مائدتها، طلب الإحاطة بشأن عدم حصول آلاف الأسر بمراكز منية النصر والكردي وميت سلسيل والجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية على معاش تكافل وكرامة وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، كما تنظر طلبي الإحاطة بتاريخ 31/1/2022، وبتاريخ 13/2/2022 في ذات الموضوع بشأن المطالبة بتحديث ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب المعاشات، وتوفير أماكن خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظات والمراكز التي تقدم خدمات للمواطنين وذلك بمشاركة كلا من وزارتي التضامن الاجتماعي و التنمية المحلية.

وتناقش أيضا طلب إحاطة، بشأن متابعة وتجهيز غرف لذوي الاحتياجات الخاصة من مستخدمي الكرسي المتحرك لجميع الفنادق، وقد تم دعوة كلا من وزارتي "التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار" في ذلك .

ومن المقرر أن يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/2023 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين، كما تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس بإحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير عنهما يعرض على المجلس لمناقشته وإقرار قوانين الخطة والموازنة العامة قبل العمل بها فى أول يوليو.