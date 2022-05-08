قتيلان و60 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف روسي لمدرسة في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 9:45 صباحًا

أفاد سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية اليوم الأحد بأن شخصين لقيا حتفهما في قصف روسي لمدرسة في قرية بيلوهوريفكا، مشيرا الى أن ثمة مخاوف من مقتل 60 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأوضح أن روسيا أسقطت قنبلة بعد ظهر يوم السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصا مما أدى لاندلاع حريق هائل. وتم إنقاذ 30.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام : “أُخمد الحريق بعد حوالي أربع ساعات ثم أزيلت الأنقاض، وللأسف عثرنا على جثتين”. وأضاف “من المرجح أن 60 شخصا قضوا نحبهم تحت أنقاض المباني”.

على صعيد آخر، قال جايداي إن معلومات أولية تفيد بأن قصفا على قرية شيبيلوفو دمر منزلا وأن 11 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.