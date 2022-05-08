مجمع آزوفستال.. عمليات الإجلاء تتواصل وتركيز على الجرحى والمسعفين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - في وقت تواصل القوات الروسية هجومها على مصنع آزوفستال الذي يحتمي داخله عدد كبير من المدنيين، أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن جهود الإجلاء ستركز على إخراج الجرحى والمسعفين من مصنع آزوفستال للصلب الذي تعرض للقصف في ماريوبول وذلك بعد أن تم نقل جميع النساء والأطفال والمسنين المحاصرين في المصنع إلى مكان آمن.

تعهد مقاتلو المقاومة الأوكرانية في المصنع بعدم الاستسلام وتسعى القوات الروسية لإعلان النصر في المعركة الطويلة للسيطرة على المصنع المترامي الأطراف قبل الاحتفالات بيوم النصر غدا الاثنين في موسكو والتي تحيي ذكرى انتصار الإتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

استعراض للوحدة بوجه روسيا

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء آخرون لمجموعة السبع اتصالا مرئيا مع زيلينسكي اليوم الأحد في استعراض للوحدة قبل يوم النصر الذي سيشهد فيه الرئيس فلاديمير بوتين عرضا عسكريا ضخما في موسكو.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان يوم السبت إن هجوم بوتين الوحشي لا يتسبب فقط في دمار لا يوصف في أوكرانيا بل إنه يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء أوروبا.

وتعهدت بريطانيا بتقديم 1.3 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) أخرى، أي ضعف التزاماتها السابقة بالإنفاق وما قالت إنه أعلى معدل إنفاق للبلاد بشأن صراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان.

أدلة على مستقبل الحرب

قد يكشف خطاب يوم النصر لبوتين عن أدلة على مستقبل الحرب التي شنها في 24 فبراير شباط بهجوم فاشل على العاصمة كييف. وتعرضت جهود روسيا لمشكلات لوجستية وخسائر كبيرة في مواجهة المقاومة الشرسة.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إن بوتين مقتنع بأن “تصعيد” الصراع العسكري في أوكرانيا سيعزز النتيجة التي يمكن أن تحصل عليها روسيا.

وقال بيرنز لصحيفة فايننشال تايمز “إنه (بوتين) في حالة ذهنية تجعله لا يعتقد أن بوسعه تحمل الخسارة”.

ويشير مراقبون آخرون إلى أن بوتين قد يعلن أن “المهمة أنجزت”. وقالت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية إن تقارير أفادت بوجود مسؤولين من الكرملين في ماريوبول للإعداد لاستعراض يوم النصر في المدينة المدمرة.

عمليات إجلاء من آزوفستال

قال زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل يوم السبت إنه تم إنقاذ أكثر من 300 مدني من مصنع آزوفستال وإن السلطات ستركز الآن على إجلاء الجرحى والمسعفين ومساعدة السكان في أماكن أخرى في ماريوبول والمناطق المحيطة بها إلى أماكن آمنة.

وأعلن الانفصاليون المدعومون من روسيا عن إجلاء 176 مدنيا من المصنع. ولم يتضح ما إذا كان الرجال المدنيون لا يزالون هناك.

هجمات على منشآت رعاية صحية

وفي كييف، قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إنها وثقت 200 هجوم على منشآت رعاية صحية في أوكرانيا، في أحدث مزاعم بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب. وتنفي روسيا مهاجمة أهداف مدنية.

ضربات بطائرات مسيرة في مولدوفا

وقال انفصاليون موالون لروسيا في مولدوفا يوم السبت إن ترانسنيستريا تعرضت أربع مرات من قبل لهجمات يشتبه أنها بطائرات مسيرة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونفت أوكرانيا مرارا أي مسؤولية عن تلك الحوادث قائلة إنها تعتقد أن روسيا تشن الهجمات لإثارة الحرب. ونفت موسكو أيضا المسؤولية.