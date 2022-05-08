شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انتخابات البرلمان بولاية «شلزفيج-هولشتاين» الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم الأحد انتخابات البرلمان المحلي بولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي).

ويحق لنحو 3ر2 مليون شخص في هذه الولاية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، يتقدم الحزب المسيحي الديمقراطي تحت قيادة رئيس حكومة الولاية الحالي دانييل جونتر بشكل واضح على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

كما تتمتع الانتخابات المحلية المنتظرة خلال أسبوع في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، وهي الولاية الألمانية الأكبر من حيث عدد السكان، بأهمية أكبر من انتخابات اليوم.