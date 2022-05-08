أهم ما يمكن توقعه من أبل في النصف الثاني من عام 2022

نيويورك: مع تركيز شركة أبل المتجدد على تشكيلة ماك، والتوقعات بإطلاق جهاز آي فون 14 الجديد في سبتمبر، من المحتمل أن تطرح شركة التكنولوجيا العملاقة المزيد من المنتجات على مدار العام.

فيما يلي بعض هذه المنتجات التي يمكن أن تقدمها أبل في النصف الثاني من العام، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس:

ماك بوك إير المعاد تصميمه

حان الوقت لشركة أبل لإظهار الجيل التالي الحقيقي من ماك بوك إير مع إعادة تصميم كاملة بالإضافة إلى تعزيز الأداء. إذا صدقت التسريبات، فسيكون لجهاز ماك بوك إير التالي مظهر موحد، على غرار جهاز ماك بوك برو مقاس 16 بوصة. يمكن أن يأتي مع حواف بيضاء أرق وسيكون متاحًا بألوان متعددة. قد تتم ترقية جهاز ماك بوك إير 2022 إلى شريحة أبل M2 الجديدة، والتي ستحل محل مجموعة شرائح M1 الحالية. هناك أيضًا شائعات بأن جهاز ماك بوك إير التالي يمكن أن يأتي بشاشة LED صغيرة بالإضافة إلى شاشة مسننة. ذكر مارك جورمان من بلومبرغ، في رسالته الإخبارية، أن ماك بوك إير القادم لن يتم إطلاقه حتى أواخر هذا العام.

ماك برو



في خطوة نادرة، أكدت شركة أبل مؤخرًا أنها على وشك إطلاق جهاز ماك برو جديد. ومن المتوقع أن تطلق أبل جهاز ماك برو جديد في وقت ما من هذا العام ، ومن الممكن أن يستخدم كمبيوتر سطح المكتب المتطور مجموعة متنوعة من شريحة M1 الترا. وفقًا لتقرير بلومبرج، يمكن أن يكون حجم جهاز ماك برو الجديد حوالي نصف حجم جهاز ماك برو الحالي من حيث التصميم. مع إطلاق الجيل التالي من ماك برو، سيكتمل الانتقال من إنتل إلى أبل سيليكون. سوف يستهدف ماك برو القادم المستخدمين المحترفين، بما في ذلك مصممي الجرافيك ورسامي الرسوم المتحركة ومنشئي المحتوى.