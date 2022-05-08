07 مايو , 2022
كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت، إن أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم من مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، الذي كان هدفاً لقصف القوات الروسية على مدى عدة أسابيع.
وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أن السلطات تركز الآن على إجلاء المصابين والمسعفين، إضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لكل سكان ماريوبول والبلدات المحيطة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني: أنقذنا أكثر من 300 شخص من مجمع آزوفستال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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