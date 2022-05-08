انت الان تتابع خبر إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن معايير عمل وأداء العاملين في تويتر ستصبح أعلى بعد شرائه لهذه الخدمة.
وأضاف ماسك: "المتطلبات تجاه الأخلاق المهنية ستصبح أعلى بكثير، لكنها أقل بكثير مما أطلبه من نفسي".
في وقت سابق، قال ماسك، إنه إذا تم الاستحواذ على تويتر، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات وتصميمها وأمنها وتجهيزات الخدمة.
وقبل ذلك أعلنت شركة تويتر عن إبرام اتفاقية مع ماسك بخصوص بيعه هذه الشركة مقابل 44 مليار دولار.
في وقت سابق، قال ماسك، إنه إذا تم الاستحواذ على تويتر، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات وتصميمها وأمنها وتجهيزات الخدمة.
وقبل ذلك أعلنت شركة تويتر عن إبرام اتفاقية مع ماسك بخصوص بيعه هذه الشركة مقابل 44 مليار دولار.