إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

وأضاف ماسك: "المتطلبات تجاه الأخلاق المهنية ستصبح أعلى بكثير، لكنها أقل بكثير مما أطلبه من نفسي".

في وقت سابق، قال ماسك، إنه إذا تم الاستحواذ على تويتر، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات وتصميمها وأمنها وتجهيزات الخدمة.



وقبل ذلك أعلنت شركة تويتر عن إبرام اتفاقية مع ماسك بخصوص بيعه هذه الشركة مقابل 44 مليار دولار.