شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.



وبحسب الديوان الملكي السعودي فإن الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل المستشفى، مساء السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وفي 16 مارس/ أذار الماضي، غادر العاهل السعودي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.

حينها قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) -نقلا عن بيان الديوان الملكي- إن العاهل السعودي أجرى بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت بالنجاح.