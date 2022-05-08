شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش فض تشابك القانون الجديد مع المحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الإسماعيلية.

كما تجتمع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021.

في سياق متصل يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.