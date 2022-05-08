شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. مصرع شخصين في قصف روسي على مدرسة بقرية «بيلوهوريفكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية: مخاوف من مقتل 60 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية، اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما في قصف روسي على مدرسة في قرية بيلوهوريفكا، وإن ثمة مخاوف من مقتل 60 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأضاف أن روسيا أسقطت قنبلة بعد ظهر يوم السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصا، وتم إنقاذ 30.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام "أصيب سبعة منهم، من المرجح أن 60 شخصا قضوا نحبهم تحت أنقاض المبنى".