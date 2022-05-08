اتخاذ إجراء أمني في ميسان بعد قتل أحد عناصر سرايا السلام

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد الخروقات المتكررة، وآخرها التي حصلت ليلة أمس، وقتل أحد عناصر سرايا السلام، وجه قائد عمليات ميسان بمحاسبة آمر وضباط قاطع شرطة البلدة في العمارة وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم".

ويوم أمس، قال مصدر أمني، في حديث لـ الخليج 365، إن "احد اتباع التيار الصدري ومنسوب لسرايا السلام قتل في منطقة حي الحسين الجديد وسط ميسان".

وأضاف المصدر أن "عملية القتل تمت من خلال اطلاق نار من مجهولين".