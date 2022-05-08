انت الان تتابع خبر مسلحون يصيبون مدنيين اثنين شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإقدام مسلحين مجهولين على فتح النار باتجاه مدنيين اثنين في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن قطاع 62 في منطقة الكيارة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".
وأشار إلى أن "نيران المسلحين أسفر عن إصابة المدنيين الاثنين بجروح مختلفة، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة".
وأشار إلى أن "نيران المسلحين أسفر عن إصابة المدنيين الاثنين بجروح مختلفة، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة".