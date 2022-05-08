مسلحون يصيبون مدنيين اثنين شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن قطاع 62 في منطقة الكيارة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "نيران المسلحين أسفر عن إصابة المدنيين الاثنين بجروح مختلفة، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة".

