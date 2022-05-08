الكرملين يؤكد أن روسيا لن تحتفل بـ 9 مايو في ماريوبول بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الكرملين أن روسيا لا تنوي إقامة احتفالات في ماريوبول الأوكرانية في 9 مايو (آيار) بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية في 1945.



واتّهمت الاستخبارات الأوكرانية الأربعاء موسكو بالاستعداد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة التي سيطرت عليها بشكل شبه كامل، فيما لا يزال يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال الواقع فيها، بعد أسابيع من المعارك الشرسة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة: "هذا العام بالطبع، الاحتفالات مستحيلة لأسباب واضحة. لكن سيأتي الوقت الذي سيُقام فيه احتفال كبير هناك".

وأضاف "سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في 9 مايو (آيار) في ماريوبول. أما توجّه وفد رسمي إلى المدينة، فلستُ على علم بذلك".

وبعد أسابيع من الحصار، بات الجزء الأكبر من المدينة الاستراتيجية مدمراً.

و9 مايو (آيار) مهم جداً في روسيا التي تقيم كل عام عروضاً عسكرية أحدها في الساحة الحمراء في موسكو، لإحياء ما تعتبره انتصاراً في "الحرب الوطنية العظمى" ضد ألمانيا النازية.

وأكد الكرملين مراراً أن القوات الروسية تقاتل "نازيين جدداً" في أوكرانيا بينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رغم أنه يهودي، مكرراً التشبيهات التاريخية بين هذا التدخل العسكري والحرب العالمية الثانية.