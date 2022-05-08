الاستخبارات الأمريكية تؤكد أنه لا أدلة ملموسة على نية روسيا استخدام أسلحة نووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) بيل بيرنز السبت أن ليس لدى الوكالة أي مؤشر الى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في النزاع في اوكرانيا.



وقال بيرنز خلال مؤتمر "لا نرى في المرحلة الراهنة، بوصفنا جهاز استخبارات، دليلاً ملموساً يظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية".

وأضاف مدير "سي آي ايه" أن "بوتين راهن كثيراً على المرحلة الثانية من الهجوم الوحشي على أوكرانيا".

وتابع: "الحرب الأوكرانية أظهرت أن الشراكة بين روسيا والصين مقيدة ببعض الحدود".

وأردف المسؤول الأمريكي أن "القيادة الصينية تنظر بعناية في تكاليف وعواقب أي استخدام للقوة ضد تايوان".

وبحسب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، فإن الحرب الأوكرانية "أثرت على الحسابات الصينية بشأن تايوان".

وكان بيرنز قال في وقتٍ سابق من أبريل (نيسان) الفائت، إنه لا يمكن الاستخفاف بتهديد روسيا بأنها قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية أو منخفضة القوة في أوكرانيا، لكنه أكد أن الوكالة لم ترَ الكثير من الأدلة العملية التي تعزّز هذا القلق.