قراصنة إنترنت روس يهاجمون مواقع السلطات الألمانية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هاجم قراصنة روس مواقع إلكترونية للسلطات الألمانية وجعلوها غير متاحة لبعض الوقت.



وبحسب المعلومات الواردة من مجلة "شبيغل" الإخبارية، فقد استهدفت الهجمات وزارة الدفاع والبوندستاغ والشرطة الاتحادية وعدد من أجهزة الشرطة بالبلاد، كما قيل إن موقع المستشار الألماني أولاف شولتس قد تأثر أيضاً بهذه الهجمات.

وقال التقرير إن "التعطيل تم بسبب ما يسمى رفض الخدمة، حيث يريد المهاجمون شل خوادم الإنترنت بتكثيف الطلبات والإقبال عليها".

واعترفت مجموعة الهاكرز الروس "كلينت" بذلك في خدمة المراسلة "تيليغرام"، وبحسب شبيغل فإن الأمر يتعلق بالانتقام من تسليم أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا.

ولم يرغب مكتب المعلومات الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات التعليق أكثر على ذلك، لكنه أعلن أن الهجمات لم تكن معقدة بشكل خاص ويمكن صدها بسهولة باستخدام التقنيات القياسية.