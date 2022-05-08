"حكماء المسلمين" يدين الهجوم الإرهابي في سيناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع غرب سيناء بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين.



وأعرب المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن تضامن المجلس مع جهود جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب والأفكار الهدامة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة البعيدة كل البعد عن تعاليم الدين، وذلك حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

وقال إن مجلس حكماء المسلمين إذ يدين هذا العدوان الغادر فإنه يتقدم بخالص التعازي لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء مصر البواسل برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.