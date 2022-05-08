فولوديمير زيلينسكي : أنقذنا أكثر من 300 شخص من مجمع آزوفستال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت، إن أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم من مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، الذي كان هدفاً لقصف القوات الروسية على مدى عدة أسابيع.



وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أن السلطات تركز الآن على إجلاء المصابين والمسعفين، إضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لكل سكان ماريوبول والبلدات المحيطة بها.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما يقرب من 200 موقع من التراث الثقافي الأوكراني تعرضوا للاستهداف في بلاده منذ أن اجتاحتها روسيا قبل شهرين ونصف.

وقال في كلمته عبر الفيديو ليل السبت من كييف، "بحلول 7 مايو (أيار)، دمر الجيش الروسي أو ألحق أضراراً بالفعل بما يقرب من 200 موقع للتراث الثقافي".

وأوضح زيلينسكي، أن المواقع تتضمن متحف الشاعر والفيلسوف الأوكراني غريغوري سكوفورودا في إقليم خاركيف والذي قصف بصاروخ في الليلة السابقة.

وعاش سكوفورودا خلال الفترة من 1722 إلى 1794.

وأضاف الرئيس الأوكراني، "للأسف، يميل الشر إلى العودة عندما لا يحترم الناس حقوق الآخرين، ويتجاهلون القانون ويدمرون الثقافة".

وقال، "هذا بالضبط ما حدث للدولة الروسية. لهذا السبب علينا جميعاً الدفاع عن أنفسنا الآن. الدفاع عن شعبنا ومدننا وحتى متاحفنا، التي أصبحت أهدافا للغارات الصاروخية الروسية".

وأشار إلى أن العالم سيحيي يومي الأحد والإثنين المقبلين ذكرى الانتصار على النازيين في الحرب العالمية الثانية.

لكنه قال، إن تصرفات روسيا يجب أن "تذكر كل دولة وكل أمة بأنه من المستحيل هزيمة الشر بشكل نهائي".