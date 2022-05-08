شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.



ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وعبرت وزارة الخارجية عن تعازي ومواساة المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.