البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي شرق قناة السويس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق قناة السويس بجمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود مصريين، وإصابة 5 أفراد آخرين.



وأشاد بالجهود الحثيثة التي يقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية البواسل في مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مثمناً التضحيات الغالية التي يقدمها أبناء الجيش المصري من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وحفظ أمنه واستقراره.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، في بيان اصدره اليوم، عن خالص تعازيه لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات حفاظاً على أمنها واستقرارها، مشدداً على رفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف شريان مهما من شرايين النقل والملاحة في العالم، والذي يعتبر أحد أكثر الممرات المائية استخداماً على مستوى العالم.