بريطانيا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.. بـ 1.6 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ستقدم المملكة المتحدة 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) إضافية في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، في تصعيد مثير لمساعدة قوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحرب ضد الغزو الروسي.



وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية إن هذا أعلى معدل إنفاق عسكري للمملكة المتحدة على صراع منذ الحملتين على العراق وأفغانستان.

ويشمل المبلغ، المسحوب من الاحتياطيات، 300 مليون جنيه إسترليني من المعدات العسكرية التي وعد بها جونسون قبل أيام، مثل أنظمة الرادار المضادة للبطاريات لاستهداف المدفعية الروسية، ومعدات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، وأجهزة للرؤية الليلية.

ويستضيف جونسون اجتماعاً يضم شركات أسلحة في وقت لاحق من الشهر الجاري، لمناقشة زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الناجم عن الصراع في أوكرانيا.

ويأتي التمويل على قمة التزامات سابقة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه استرليني، والتي تضمنت حوالي 400 مليون جنيه إسترليني في شكل مساعدات إنسانية وضمانات قروض بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في شكل قروض إضافية من البنك الدولي.

وسيجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجموعة السبع الأخرى، محادثات مع زيلينسكي اليوم الأحد لبحث تقديم المزيد من الدعم.