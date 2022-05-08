زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا "التراثية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن ما يقرب من 200 موقع تراثي ثقافي تعرضت للتدمير، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وقال في كلمته عبر الفيديو، في الساعات الأولى من صباح الأحد، من كييف، إنه "بحلول 7 مايو/أيار، دمر الجيش الروسي أو ألحق أضرارا بالفعل بما يقرب من 200 موقع للتراث الثقافي".

وأوضح زيلينسكي أن المواقع تتضمن متحف الشاعر والفيلسوف الأوكراني جريجوري سكوفورودا، الذي عاش في الفترة من 1722 إلى 1794، في إقليم خاركيف والذي قصف بصاروخ في الليلة السابقة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "للأسف، يميل الشر إلى العودة عندما لا يحترم الناس حقوق الآخرين، ويتجاهلون القانون ويدمرون الثقافة".

وقال: "هذا بالضبط ما حدث للدولة الروسية. لهذا السبب علينا جميعا الدفاع عن أنفسنا الآن. الدفاع عن شعبنا ومدننا وحتى متاحفنا، التي أصبحت أهدافا للغارات الصاروخية الروسية".

وأشار إلى أن العالم سيحيي يومي الأحد والاثنين المقبلين ذكرى الانتصار على النازيين في الحرب العالمية الثانية.

لكنه قال إن تصرفات روسيا يجب أن "تذكر كل دولة وكل أمة بأنه من المستحيل هزيمة الشر بشكل نهائي"، بحسب قوله.