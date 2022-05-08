رئيس الشيشان يعلن سيطرة جنوده على بوباسنا شرقي أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رمضان قديروف رئيس الشيشان، الأحد، أن جنوده سيطروا على معظم "بوباسنا" بشرق أوكرانيا، فيما أكد مسؤولون من كييف استمرار المعركة.



وقال قديروف، في منشور على "تليجرام": "مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية.. سيطروا على معظم بوباسنا، وتم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل".

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وأكد مسؤول برلماني روسي، في وقت سابق أن موسكو ستبقى في جنوب أوكرانيا "إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس/آذار.

وقال أندري تورتشاك النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي، "إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن أقول مجددا إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد.. يجب عدم التشكيك في ذلك"، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

وفي سياق متصل، قال الكرملين إنه لا يعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو/أيار خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، لكنه أضاف أن "وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت".

وأعلنت القوات الروسية أنها استولت على ماريوبول رغم المقاومة المستمرة من القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب بمنطقة دونباس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في إفادة اليوم الجمعة، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو/أيار في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة، "سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول".