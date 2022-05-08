الرئيس المصري: غدر الإرهابيين لن ينال من عزيمتنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار المصريين وقواتهم المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.



وأضاف السيسي، معلقا على الحادث الإرهابي في سيناء، قائلا: "ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل شجاعة وتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وتابع في تدوينة على موقعه "تويتر"، قائلا:" أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش المصري إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد".

وأكد أنه جار "مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مشددا على استمرار جهود القوات المسلحة المصرية في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.