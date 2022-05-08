شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على طاولة القوى العاملة بالنواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأحد، وذلك لنظر مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كذلك الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

كما تناقش لجنة الصناعة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة).

فى سياق متصل يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.