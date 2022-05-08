شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الاهتمام بقصر شامبليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم الاهتمام بقصر سعيد باشا حليم " قصر شامبليون" بمحافظة القاهرة".

بينما طلب الإحاطة الثاني مقدم من النائب أحمد حته، بشأن تطوير منطقة البهنسا الإسلامية لما لها من أهمية تاريخية عظيمة بمحافظة المنيا.

جدير بالذكر أن وفد من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب تفقد مبني الجمعية الجغرافية المصرية للوقوف علي حالة المبني بما يحتويه من آثار وتراث ووثائق نادرة جدا.

جاءت الزيارة بعد تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة بشأن سوء حالة مبنى الجمعية الجغرافية المصرية، وضرورة إنقاذ التراث والوثائق والكنوز التى يحتويها المبنى بسرعة الترميم والحفاظ على مقتنياته.