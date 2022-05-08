شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية: الاختيار 3 جسد مرحلة فاصلة فى عمر الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسى، مسلسل الاختيار عمل درامي جسد مرحلة هامة في عمر الوطن وأسهم في تأريخ تلك الفترة الفاصلة .

وأشار عبد العزيز، إلى أن هذا العمل الدرامى الهام سجل ما حدث في 30 يونيو ونقل الحقيقة بدقة، وما واجهته مصر من محاولات من جماعه الإخوان لبث الفوضى والفتنة بالبلاد، مشددا أن كل ذلك يجعله أهم درامي وثائقي في مواجهة جماعة الإخوان.

ووثق مسلسل "الاختيار 3 - القرار" أبرز الأحداث خلال فترة حكم الإخوان بين 2012 و2013 حملت الحلقة 30 والأخيرة اسم "الحلقة الوثائقية" وسردها شهود عيان على الأحداث.

وكان قد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لأبطال مسلسلى (الاختيار) و(عائدون)، خلال احتفالية عيد الفطر، قائلا "إن ما قدمتموه جزء كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر".. مؤكدا أن ما تناوله مسلسل (الاختيار) حقيقة، وأن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعا؛ ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة، وليتباهى أبناء الشهداء بما فعله أباؤهم"، موجها التحية لأبطال مسلسلى "الاختيار 3" و"العائدون"، قائلا: "فرصة إن فى يوم العيد نقولكم كل سنة وأنتم طيبين.. ونشكركم".