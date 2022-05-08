شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم استخراج شهادة الميلاد للطفل لأول مرة برسوم أو اشتراك تأمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 17 من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل أنه على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيرة من الأشخاص الذين يمكن أن يتم تسليمهم شهادة الميلاد.

ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.