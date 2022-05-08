شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 40 ألفا و64 إصابة بكوفيد19-، من بينها 16 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و 544 ألفا و398 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و360 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.