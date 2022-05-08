شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط ضمان تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بلائحة القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل المخلفات البلدية من خلال النص على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبـة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانيـة الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز.

ويتم ذلك من خـلال إتاحـة الأراضـى بتنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الـوارد تفصيلا باللائحـة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنـواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأمــاكن الجمـع ومنـشآت المعالجـة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ووضعت اللائحة ضوابط ضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعـات العمرانية لتلتزم بدعم الأنشطة الفنيـة والرقابيـة للجهـاز، مثل

- تقـديم كافـة البيانـات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك.

- إتاحة المرور الدورى على منشآت البنية التحتية للمخلفات.

- إتاحة السجلات والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز للاطـلاع.

- تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى فى سبيل مراجعة أعمـال الإدارة المتكاملـة للمخلفات داخل المواقع.

- دعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحـصاء متعلقـة بمنظومة إدارة المخلفات.

- دعم ومشاركة الجهاز فى عمليات التفتيش البيئى متى طلب ذلك بناء على التنسيق المسبق.

- القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقـود أعمـال تقـديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللـوائح الـسارية بشأن أعمال الطرح والترسية.

- تحديد الأراضى التى استخدمت كمدافن عـشوائية علـى الخـرائط المساحية للمدن والقرى حتى لا يتم استخدامها فى عمليات البناء فيما بعد إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.