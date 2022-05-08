حرارة مرتفعة ورياح قوية.. مخاوف في “نيو مكسيكو” من توسع الحرائق الكارثية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

استخدم رجال الإطفاء في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية طائرات يوم السبت لإلقاء المياه ومثبطات اللهب على حريق غابات يستعر في مسعى لتسريع مهمتهم قبل هبوب رياح عاتية قال مسؤولون إن من المتوقع أن توقف معظم حملتهم الجوية في الأيام المقبلة.

وتكافح الولاية ما لا يقل عن ستة حرائق غابات أسوأها في الجبال والأودية شرقي العاصمة سانتا في، وسط طقس شديد الحرارة وعاصف وجاف، وصفته حاكمة الولاية ميشيل لوجان جريشام بأنها “أسوأ مجموعة ممكنة من الظروف لأي حريق”.

وقال مسؤولون إن الحرائق أتت على 170665 فدانا حتى يوم السبت، أي ما يعادل 266 ميلا مربعا (690 كيلومترا مربعا) أو ما يقرب من 90 ٪ من مساحة الأرض في مدينة نيويورك، مما أدى إلى تدمير 170 منزلا على الأقل وإجبار 16000 على إخلاء المنطقة.

والأسوأ من ذلك، تم التنبؤ بدرجات حرارة عالية ورياح قوية لمدة خمسة أيام أخرى فيما اعتبره رجال الإطفاء “حدثا تاريخيا لطقس حريق”.

ومن المتوقع أن تزداد سرعات الرياح خلال الساعات المقبلة وهو ما سيجعل من الصعب استخدام الطائرات في مكافحة الحريق.

وأدت التضاريس الصعبة في المنطقة شديدة الانحدار، المغطاة بالأخشاب الجافة ‏وأعداد كبيرة من الأشجار الميتة والنباتات الكثيفة، إلى وجود طبقات وقود قابلة ‏للانفجار في المناطق التي يصعب الوصول إليها.‏

وكان حريق هرميتس بيك/كالف كانيون هو الأكبر والأكثر تدميرا بين 11 حريقا ‏نشطا كبيرا سجله يوم الجمعة مركز الإطفاء الوطني المشترك بين الوكالات في ‏جميع أنحاء البلاد، من بينها ستة حرائق في نيو مكسيكو. ‏

وامتدت الحرائق الخمسة الأخرى إلى ما يقرب من 93 ألف فدان في المجمل.‏