عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكرملين يحسم الجدل بشأن احتفالات النصر في ماريوبول

الأحد 8 مايو 2022

الخليج 365

أكد الكرملين أن روسيا لا تنوي إقامة احتفالات في ماريوبول الأوكرانية في التاسع من مايو بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.



واتّهمت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، موسكو بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة التي سيطرت عليها بشكل شبه كامل القوات الروسية فيما لا يزال يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال الواقع فيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "هذا العام بالطبع الاحتفالات مستحيلة لأسباب واضحة، لكن سيأتي الوقت الذي سيُقام فيه احتفال كبير هناك".

وأضاف: "سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو/ آيار في ماريوبول، لكن في ما يخصّ توجّه وفد رسمي إلى هذه المدينة فلستُ على علم بذلك".

وبعد أسابيع من الحصار، بات الجزء الأكبر من المدينة الاستراتيجية مدمّرًا.

وتاريخ التاسع من مايو/ آيار مهمّ جدًا في روسيا التي تقيم كل عام عروضًا عسكرية أحدها في الساحة الحمراء في موسكو، لإحياء ما تعتبره انتصارًا في "الحرب الوطنية العظمى" ضد ألمانيا النازية.

وأكد الكرملين مرارًا أن القوات الروسية تقاتل "نازيين جددا" في أوكرانيا بينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مكررا التشبيهات التاريخية بين هذا التدخل العسكري والحرب العالمية الثانية.