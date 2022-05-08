شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "إفريقية النواب" تناقش مبادرة "جسور" بشأن زيادة صادرات مصر لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الإفريقية لمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأحد، وذلك للوقوف على آخر مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام في شأن مبادرة " جسور "، التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

بينما تجتمع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وتستمتع لعرض وزير الشباب والرياضة جهود الوزارة لنشر الفكر والوعى الوطني بين شرائح المجتمع للحفاظ على الأمن القومي المصري.

في سياق متصل يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.