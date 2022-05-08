شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية الاقتصادية بشأن الجامعات والمستشفيات الجامعية أمام تعليم النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى اجتماعا لها اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات والمستشفيات الجامعية)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب الوزير الدكتور/ أيمن عاشور، شئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت، لشئون البحث العلمي.

كما تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعا لها لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن:إحلال وتجديد مسجد بخانس الأم – بمركز أبو تشت – محافظة قنا، وإزالة مسجد "آل راجح" بقرية الشقيفى بمركز - أبو تشت- محافظة قنا وإعادة بنائه ضمن برنامج حياة كريمة.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من سامي كامل، بشأن ترميم بعض المساجد بمنطقة بئر العبد ورمانة التابعة لمديرية أوقاف شمال سيناء، والنائب محمود مشعل، بشأن إحلال وتجديد مسجد عرب الهرميل بالوسطانى – مركز كفر سعد- محافظة دمياط.

في سياق متصل يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.