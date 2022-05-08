شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الإيرانية: الكونغرس الأمريكي يوجه صفعة لنظام الملالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف مسؤول بالمعارضة الإيرانية تصويت الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة على إبقاء العقوبات على الحرس الثوري الإيراني والبنك المركزي الإيراني، أنه انتصار للشعب الإيراني وصفعة جديدة لنظام الملالي الحاكم في طهران.

وأكد مهدي عقباني في تصريح لـ ”الخليج 365”: إن العقوبات باقية على نظام الملالي، مشيدا بتصويت الكونغرس الأمريكي بإبقاء العقوبات المفروضة على الحرس الثوري والبنك المركزي الإيرانيين، لتورطهما في تمويل ودعم الأعمال الإرهابية، وقال إن قرار الكونغرس الأمريكي بإبقاء العقوبات يؤكد أنه يقف إلى جانب الشعب الإيراني للتخلص من الطغمة الحاكمة، وإنهاء حكم الملالي، لتكون إيران حرة تلعب دورا يتناسب مع ثقافتها وحضارتها في بناء السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة.

أغلبية ساحقة

وكان الكونغرس الأمريكي قد صوّت بأغلبية ساحقة على إبقاء العقوبات المفروضة على الحرس الثوري والبنك المركزي الإيرانيين، لتورطهما في تمويل الإرهاب، وصوت النواب من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي على إبقاء العقوبات.

وينص مشروع القانون الذي قدمه السيناتور تيد كروز في 4 مايو الحالي، ووافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتا، على إبقاء العقوبات المفروضة على قوات الحرس والبنك المركزي الإيرانيين، ومن ناحيته، بادر السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد بتقديم مشروع قانون يضع شروطا صعبة للغاية على رفع العقوبات، تم تمريره بأغلبية 62 صوتا، ومن المرجح أن يطلق عليه اسم قانون إبقاء العقوبات على النظام الإيراني.

دلالات واضحة

ولإقرار القانونين بأغلبية دلالات واضحة من بينها إجماع الحزبين على إبقاء العقوبات رغم حدة الاستقطاب بين صناع القرار الأمريكي، ولا يختلف الأمر في الكونجرس؛ حيث تمت الموافقة في 27 أبريل الماضي، على قانون إيقاف الطائرات دون طيار التي يصنعها النظام الإيراني، بأغلبية مذهلة بلغت 424 صوتا.

وتقول المعارضة الإيرانية إن أعضاء الكونغرس أوجدوا هذه المناخات خلال الشهرين الماضيين لإعاقة تنفيذ فكرة إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، واستبدال الاسترضاءات بمواقف حاسمة، وفي هذا السياق علقت الخارجية الأمريكية بأنها تشارك مجلس الشيوخ قلقه من التهديد الذي يشكله الحرس وتطوير نظام الملالي للصواريخ الباليستية، مؤكدة التزامها ببذل كل ما في وسعها مع الشركاء لمواجهة تهديد الحرس.

وتشدد المعارضة الإيرانية أن هذا الإجماع لم يأت من فراغ، فقد قال أحد المشرعين البارزين للمقاومة الإيرانية ذات يوم، إن الخلافات تدور حول أبسط القضايا، لكن المكان الوحيد الذي يتم الاتفاق عليه بشكل مفاجئ هو النظام الإيراني والمقاومة الإيرانية.

الرعايا الأجانب

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران تستخدم الرعايا الأجانب كورقة ضغط سياسية، وقالت الخارجية الأمريكية في رسالة، إن «طهران لديها سجل طويل من الاحتجاز غير العادل لمواطنين أجانب، لاستخدامهم كوسيلة ضغط سياسية، وتواصل الانخراط في مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان». بحسب ما أورد موقع «إيران إنترناشيونال»، أمس.

وقالت الخارجية الأمريكية في رسالة إلى «إيران إنترناشيونال»، إنها على علم بـ «قضية الاعتقال التعسفي الجسيمة» لأحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المسجون في إيران، وقرار طهران بإعدامه. وأعربت عن قلقها إزاء الموقف، وطالبت بالإفراج عن هذا الباحث المسجون.