شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو المجتمع الدولي لمواجهة الأعمال العدوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، حلفاء بلادها الغربيين إلى التصدي للأعمال العدوانية للحكام المستبدين في دول أخرى غير أوكرانيا.

وفي مقال بصحيفة «فيلت» الألمانية، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية، كتبت السياسية المحافظة: «ينبغي علينا أن نساعد المواطنين على أن يدافعوا عن أنفسهم في مواجهة العدوان والأفعال الشريرة في كل مكان بالعالم، سواء كان ذلك في غرب البلقان أو مولدوفا أو في تايوان».

وأضافت تروس إن الحكام المستبدين والمعتدين المحتملين في جميع دول العالم يراقبون عن كثب التطورات في أوكرانيا، وأنه من المهم إرسال رسالة مفادها أن السيادة الوطنية وسيادة القانون ستتم حمايتهما.

يذكر أن الحكومة البريطانية اعتادت التأكيد على أنها عازمة على قيادة الغرب في رده على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية العزم على الاستمرار في دعم أوكرانيا إلى أن تستعيد سيادتها مرة أخرى.

ويجري الاحتفال في أغلب الدول بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 يوم غد في الثامن من مايو من كل عام، غير أن روسيا تحتفل بهذه المناسبة وانتصار الاتحاد السوفييتي السابق على ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر في التاسع من الشهر نفسه كل عام (الموافق غدا الإثنين)، وذلك بإقامة استعراض عسكري.