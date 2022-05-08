شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرات مسيرة حوثية في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسقطت قوات الجيش الوطني، أمس السبت، طائرات هجومية مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا بعد اختراقها المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش في الملاحيط بمديرية الظاهر محافظة صعدة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي: إن وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء الثالث عاصفة رصدت تحليق طائرات هجومية مسيرة حوثية فوق مواقع الجيش الوطني في جبال (كلح الكرس) وجبال (المدافن).

وأضاف اللواء العجابي: إن وحدة الرصد والاستطلاع أرسلت بلاغا فوريا لاختراق الطائرات المسيرة، لتقوم وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وقصفها، مؤكدا أن هذه الخروقات تمثل انتهاكا صارخا للهدنة الأممية.

وفي السياق، احتدمت المواجهات أمس، بين قوات العمالقة وميليشيا الحوثي الانقلابية قبل قليل في جبهة ملعا جنوب محافظة مأرب، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يمنية.

وقال موقع «المشهد اليمني» إن مواجهات عنيفة دارت أمس بين العمالقة وميليشيا الحوثي على امتداد جبهة ملعا بمختلف الأسلحة عقب تحركات الميليشيا.

وسمع دوي الانفجارات يملأ المنطقة نتيجة قصف متبادل بمدفعية الهاون ومواجهات مستمرة بالأعيرة المتوسطة مع تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعزيزات ضخمة، قد تحركت إلى حدود مديريات محافظتي مأرب وشبوة شرق اليمن لاستعادة ما فقدته مطلع العام الجاري.

وأمس الأول الجمعة، دفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية بتعزيزات بشرية وأسلحة وعتاد إلى مختلف الجبهات شمال وغرب وجنوب مأرب، منها 3 عربات بي تي آر، دفعت بها إلى جبهة صرواح، وكذا دفعت بتعزيزات كثيفة وغير مسبوقة إلى منطقة الأربعين بالجبهة الشمالية لمدينة تعز.

ولليوم الخامس على التوالي، ضاعفت الميليشيا الحوثية نشاطها في بناء التحصينات وحفر الخنادق وشق الطرقات باستخدام «الشيول» في مواقع متفرقة شمال وغرب وجنوب مأرب.

كما استحدثت مواقع جديدة شمال وغرب وجنوب مأرب، ونصبت في بعضها مدافع وأخرى نشرت فيها قناصة.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة وأبين والحديدة وتعز والضالع، في ظل التزام قوات الجيش اليمني بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

كما أطلقت صاروخا ثالثا من شمال مديرية الجوبة على مواقع قواتنا في الردهة جنوب مأرب صباح الجمعة، استهدفت مواقع قوات الجيش في منطقة الفلج جنوب مأرب بـ(4) صواريخ كاتيوشا.