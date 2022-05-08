شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أممية لحل الخلافات الدستورية لإجراء الانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز أمس إنها أطلعت النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي فوزي النويري، خلال لقائهما في العاصمة طرابلس، الجمعة على نتائج جولاتها في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وأضافت وليامز أن النويري أكد أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته غدا الإثنين، كما شدد على التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 من مايو الجاري بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن. والتقت وليامز في طرابلس أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي استعرض معها الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، وجدد التزام مجلس الدولة بالمشاركة في الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة. فيما أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا بعملية «البنيان المرصوص»، مؤكدا أهمية وحدة الليبيين لمواجهة الإرهاب.

وقال باشاغا عبر حسابه في «تويتر»: تمثل عملية البنيان المرصوص نموذجا مهما للوحدة الوطنية حيث روت دماء الليبيين جميعا مدينة سرت لتحريرها من الإرهاب، وسرت في عروق الوطن روح السلام بفضل تضحيات رجال البنيان الأبطال.