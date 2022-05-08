عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تعلن انتهاء إجلاء النساء والأطفال والمسنين من آزوفستال

الأحد 8 مايو 2022

الخليج 365

أعلنت كييف، إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال، جيب المقاومة الأخير في مواجهة الجيش الروسي بمدينة ماريوبول المدمرة.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تم تنفيذ أمر الرئيس، جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين تم إجلاؤهم من آزوفستال. تم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول".

وأضافت إيرينا فيريشتشوك على تلجرام: "هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول انتهى".

وأعلنت أوكرانيا الجمعة خطة للإجلاء من آزوفستال ومن أجزاء أخرى في ماريوبول اليوم السبت.

وفي وقت سابق قال انفصاليون تدعمهم روسيا بمنطقة دونيتسك إنه تم إجلاء 50 شخصا من مصنع الصلب اليوم السبت.

وأكّدت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، أن العدوّ لم يوقف هجومه ويحاصر المدافعين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت المصنع الجمعة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنته أحاديا الخميس لمدة ثلاثة أيام.

ومدينة ماريوبول التي كانت تضم قبل الحرب نحو 500 ألف نسمة دمّرتها المعارك والحصار المستمر منذ شهرين.

ومساء الجمعة استُهدفت مدينة أوديسا المرفئية الواقعة على البحر الأسود بصاروخين من دون أن يؤدي القصف إلى سقوط ضحايا، وفق القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، وكذلك استُهدفت مدينة ميكولاييف.

والجمعة والسبت تعرّضت منطقتا خاركيف (شمال-شرق) ودونيتسك لضربات صاروخية وكذلك دونيتسك.

وأفاد المعهد الأمريكي للدراسات الحربية بأن الروس حققوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية تقدما ميدانيا في محيط سيفيرودونيتسك، إحدى أكبر مدن دونباس التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا، مشيرا إلى أن التقدّم الروسي لن يمكّن الروس من فرض حصار تام.

أما في خاركيف، فقد أفاد المعهد بأن الهجوم الأوكراني المضاد لحعل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا خارج مرمى المدفعية الروسية اشتد زخمه.

وأوضح المعهد أن القوات الأوكرانية تستعيد أراضي حول خاركيف ولا تقتصر جهودها على تصد محدود وتبدي قدرة على إطلاق عمليات هجومية على نطاق واسع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجنود الروس دمروا ثلاثة جسور على الطرق "لإبطاء الهجوم المضاد" في منطقة خاركيف.

وتبنّى الجيش الأوكراني السبت على فيسبوك تدمير سفينة إنزال عسكرية روسية قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود، وهو ما لم تؤكده موسكو.