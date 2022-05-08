شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: الاختيار 3 جسد جرائم جماعة الإخوان وأحداث 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق مسلسل "الاختيار 3 - القرار" أبرز الأحداث خلال فترة حكم الإخوان بين 2012 و2013، وحملت الحلقة 30 والأخيرة "الحلقة الوثائقية" وسردها شهود عيان على الأحداث، وهو ما رحب به عدد من نواب البرلمان .

وتقول النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هذا العمل الفنى كشف ألاعيب وكذب وخداع قوى الشر، وألقى الضوء على إجرام الجماعات التى تسعى لتضليل العقول وضرب الفتن بالدولة، والذين لا يختلفون عن أى عدو من أعداء الدولة المصرية الذين يقتلون بدم بارد.

وشددت رشاد، أن هذا العمل الفني شهد التفاف الشعب المصرى حوله، والذي أسهم فى تعزيز المعانى الوطنية وتغذية روح الانتماء، موضحة أن يسهم فى زيادة الحس الوطنى لدى المواطنين، وكشف حقيقة الأحداث التى ألقى المسلسل الضوء عليها وعاصرها أبناء الشعب المصرى وعانوا منها، بالإضافة للواقعة التى يلقى الضوء عليها، ثم الأبطال الذين يسرد جزء من تضحياتهم ويجسد التاريخ الأسود لأعداء الوطن.

وطالبت بضرورة التوسع فى إنتاج الأعمال الفنية والدرامية التى تجسد بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، فى حماية الوطن من مختلف المخططات التى تنال منه فى وقت المحن والأزمات، مشيرة إلى أن استمرار عرض الأعمال الدرامية مثل مسلسل الاختيار والعائدون، خطوة هامة لتقديم بطولات لنماذج شبابية مصرية، ساهمت فى أن يتخطى الوطن هذه المرحلة الدقيقة.

وأكدت أن الفن هو القوى الناعمة الذى من خلاله نتمكن من إلقاء الضوء على الكثير من القضايا والملفات، خاصة أن الأعمال الفنية التى جسدت بطولات الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين، الذى اكتشف حجم المؤامرة التى تعرض لها الوطن.

ومن جانبها قالت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن أحداث مسلسل الاختيار ستظل في الذاكرة ولن تُنسي ما حيينا، وستظل ثورة 30 يونيو خط فارق بين مصر القديمة والحديثة، وأصبحت نقطة تحول نحو الجمهورية الجديدة، والتخلص من أفكار سامة كانت ستؤدي بنا إلى طريق الهلاك مُستخدمةً اسم الدين للوصول إلى أهواء ومصالح شخصية ضاربين عرض الحائط بمصلحة الوطن والمواطنين .

ووجهت النائبة رشا كليب الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية النداء، وانتشال مصر من بئر الضياع، ووضعها علي الطريق الصحيح، موضحة أن مسلسل الاختيار تسبب فى حالة من الحماس والترقب والتركيز الشديد انتابت الجميع أثناء مشاهدة أحداث الحلقات لمعرفة الحقائق التى حدثت خلال هذه الفترة الصعبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب عن شكره لأبطال مسلسلى (الاختيار) و(عائدون)، خلال احتفالية عيد الفطر، قائلا "إن ما قدمتموه جزء كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر".. مؤكدا أن ما تناوله مسلسل (الاختيار) حقيقة، وأن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعا؛ ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة، وليتباهى أبناء الشهداء بما فعله أباؤهم"، موجها التحية لأبطال مسلسلى "الاختيار 3" و"العائدون"، قائلا: "فرصة إن فى يوم العيد نقولكم كل سنة وأنتم طيبين.. ونشكركم".