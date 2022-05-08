مقتل وإصابة 16 من قوات الأمن المصري في هجوم إرهابي غرب سيناء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 16 من قوات الأمن الأمن المصري، بينهم ضابط، السبت، في هجوم شنه مسلحون إرهابيون، غرب سيناء.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية ومصادر أمنية قولهم، إن ضابطا وعشرة جنود مصريين قتلوا وأصيب خمسة آخرون يوم السبت عندما هاجمت "عناصر تكفيرية" نقطة رفع المياه غرب سيناء.

وقال مصدران أمنيان إن الهجوم وقع صباح السبت على الطريق المؤدي شرقا من قناة السويس إلى الحسنه بوسط محافظة شمال سيناء.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن مسلحين هاجموا بسيارة ملغومة وأطلقوا نيران أسلحة ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة قبل أن تتصدى لهم تعزيزات عسكرية وتطاردهم.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ في بيان " يجري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان هذا من بين أدمى الهجمات التي وقعت في السنوات الأخيرة في شمال سيناء حيث تقاتل قوات الأمن المصرية متشددين إسلاميين لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.

وعزز الجيش سيطرته على المناطق الساحلية المأهولة بالسكان في شمال سيناء بين قطاع غزة في الشرق وقناة السويس في الغرب منذ عام 2018 مما سمح بعودة بعض النشاط المدني وتطوير بعض البنية التحتية.

لكن هجمات متقطعة استمرت مع بحث المتشددين عن ملاذ في الصحراء الممتدة جنوب الساحل واستخدام تكتيكات مختلفة مثل القنص أو زرع متفجرات.

رويترز