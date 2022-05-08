“سنتخذ قراراتنا ونفعل”.. غانتس يرد على دعوات اغتيال قائد حركة حماس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

علق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على الدعوات اليمينية الإسرائيلية لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وقال غانتس في رده على سؤال هل إسرائيل تنوي اغتيال السنوار؟ :” يجب اتخاذ جميع القرارات العملياتية والاستراتيجية في مناقشات بغرف مغلقة بعيدا عن الإعلام، وذلك لأسباب أمنية، هذه ليست قضية سياسية.”حسب قناة “كان” العبرية.

وأضاف غانتس خلال جولة في منطقة إلعاد التي شهدت العملية الأخيرة الخميس الماضي والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين:” ننظر في خطواتنا وسنتخذ قراراتنا ونفعل ذلك فقط في المنتديات (مناقشات المؤسسة الأمنية والسياسية)، مشيرا إلى أنه لا يتطرق لأي قرارات عملياتية عبر وسائل الإعلام، وأن أي قرار حساس يتخذ فقط في الغرف المغلقة.

وتابع: “نتخذ جميع القرارات العملياتية بعيدا عن وسائل الإعلام، لأن هذه قصية ليست سياسية”.

وأشار إلى أنه اطلع على جهود الشرطة وجهاز الشاباك لملاحقة المنفذين، مؤكدا على أن قواته سوف تصل إليهم ولكل من تورط بالهجوم.

من جهته قال يوسي يهوشع المراسل العسكري لموقع “يديعوت أحرونوت”، إنه خلال المناقشات الأمنية التي جرت بشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية مباغتة أو تنفيذ اغتيال ضد السنوار، فإن نفتالي بينيت لم يطالب باغتياله، كما أن يائير لابيد كان أقل حماسا تجاه مثل هذه الخطوة، بينما طالب غانتس بالتفكير في حلول أكثر أهمية، في وقت عارض فيه كبار ضباط الجيش مثل هذه الخطوة باعتبارها أنها ستكون انتخابية ليست أكثر.

وشهدت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء السبت، مسيرة حاشدة تضامنا مع قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار.

وانطلقت المسيرة من المسجد الكبير في خانيونس، وجابت شوارع المدينة، حيث رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، وصور للسنوار، مرددين شعارات مؤيدة له وللمقاومة.

وشارك في المسيرة قيادات من الفصائل الفلسطينية بينهم قيادات في حركة حماس، محذرين الاحتلال من العودة لسياسة الاغتيالات.