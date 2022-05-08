“نحن معكم”.. جيل بايدن توجه رسالة للأمهات الأوكرانيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وجهت السيدة الأولى الأميركية، جيل بايدن، رسالة للنساء والأمهات الأوكرانيات، مشيدة بدور المنظمات الإغاثية في دعم اللاجئين.

واستمعت بايدن إلى روايات مفجعة، السبت، من نساء وأطفال أوكرانيين فروا من الغزو الروسي لبلادهم، ووجدوا ملاذا آمنا في رومانيا، حيث أخبرت إحدى الأمهات بايدن بقصة فرارها المروع بعدما ظلت لأسابيع تقيم في قبو بارد مع ابنتها (8 سنوات)، التي أصيبت بصدمة.

قالت بايدن لها ولنساء أوكرانيات أخريات “أعتقد أن الأمهات يقمن بأي شيء من أجل أطفالهن”، معبرة عن إعجابها بقوتهن وصلابتهن.

وأضافت أن رسالتها للأسر الأوكرانية تتلخص في “نحن نقف معكم”.

وأثناء متابعتها أطفالا وهم يرسمون رسائل على قصاصات ورق، شاهدت فتاة أوكرانية تكتب “أريد أن أعود إلى والدي”.

وقالت بايدن للصحفيين في وقت لاحق إن كلمات الفتاة كانت “مفجعة”.

وأشادت السيدة الأولى بالحكومة الرومانية ومنظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للاجئين.

وأثناء زيارتها مدرسة تستضيف أطفالا أوكرانيين فارين، قالت “من عدة نواح، المعلمون هم الغراء الذي يساعد هؤلاء الأطفال على التعامل مع الصدمات، وعلى الشعور بالحياة الطبيعية”.

وأضافت أنها رأت بصيص أمل بين العائلات التي “تدرك كلها المنح التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا وللاجئين خارجها ولرومانيا لدعم اللاجئين”.