الرئيس الأوكراني يعلن إنقاذ أكثر من 300 شخص من مجمع آزوفستال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم من مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، الذي كان هدفا لقصف القوات الروسية على مدى عدة أسابيع.

وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أن السلطات تركز الآن على إجلاء المصابين والمسعفين، إضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لكل سكان ماريوبول والبلدات المحيطة بها.

من جانبها، قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اليوم السبت إن جميع المدنيين من النساء والأطفال والمسنين تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد، على الرغم من إعلان الجيش الأوكراني استمرار الهجوم الروسي على المصنع.

وأضافت فيريشتشوك على تيليجرام “هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول انتهى”.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت استكمال عملية إجلاء المدنيين من مجمع آزوفستال.

وصار مصنع الصلب الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، رمزا لمقاومة محاولات روسيا الأوسع للسيطرة على مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ عشرة أسابيع.

وتحت وطأة القصف المكثف، حوصر المقاتلون والمدنيون لأسابيع في المخابئ والأنفاق العميقة تحت أرض الموقع، دون ما يكفيهم من الطعام والماء والدواء.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني إن القوات الروسية، بدعم من الدبابات والمدفعية، حاولت مرة أخرى اليوم السبت اقتحام آزوفستال في إطار هجوم شرس لطرد آخر المدافعين الأوكرانيين عن المدينة الساحلية الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف.

ولحق الدمار بمدينة ماريوبول جراء القصف الروسي المستمر منذ أسابيع، كما جرى تدمير معظم منطقة مصنع الصلب. وغادرت عدة مجموعات من المدنيين المجمع المترامي الأطراف خلال الأسبوع الماضي خلال فترات توقف القتال.