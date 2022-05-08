شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن نقل 16ر1 مليون شخص من أوكرانيا إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم نقل نحو 16ر1 مليون شخص من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا منذ بدء غزو الكرملين لأوكرانيا في نهاية شباط/فبراير.

ويشمل هذا الرقم حوالي 205 آلاف طفل. ومنذ يوم الجمعة فقط، عبر 18 ألفا و580 شخصا، من بينهم 1840 طفلا، من أوكرانيا إلى روسيا، حسبما قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف.

وتقول روسيا إنها تجلب هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها لإنقاذهم من القتال بين الجماعات الروسية العرقية الموالية للكرملين في الشرق من جانب والحكومة المركزية الأوكرانية من جانب آخر ، بينما تقول كييف إن روسيا تأخذهم إلى روسيا ضد إرادتهم ولم تسمح لهم بالعودة إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.