ضبط منشورات لـ'حركة دينية' شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأحد، بضبط منشورات لـ"حركة دينية" يعتقد أنها ضد المرجعية الدينية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "معلومات وردت بوجود مجاميع تقوم بتوزيع منشورات ضمن شارع الداخل في مدينة الصدر تم تشكيل فريق عمل وتوجيه قوة الى المكان اتضح وجود مجموعة دخلت المنطقة وقامت بتوزيع منشورات للحركة (المولوية)".

وأضاف المصدر أن "من قام بتوزيع المنشورات لاذوا بالفرار"، مشيراً الى "ضبط عدد من المنشورات".