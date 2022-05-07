باحث فى الحركات الإسلامية: الإخوان حاولت مواجهة "الاختيار 3" بالأكاذيب

القاهرة - سامية سيد - أرجع صبره القاسمى الباحث في شئون حركات التيار الإسلامي، ومؤسس الجبهة الوسطية لمجابهة العنف والتطرف، هجوم جماعة الإخوان الإرهابية على مسلسل "الاختيار 3" إلى أن المسلسل كشف حقيقة الجماعة الإرهابية.

وقال "القاسمى":" يعد مسلسل الاختيار من المسلسلات النادرة و الهامة فى تاريخ الشعب المصرى والشعوب الناطقة باللغة العربية لما يحمله من أبعاد دينية واجتماعية وثقافية، الاختيار ليس مجرد مسلسل وثائقي واقعى بل نستطيع القول بأنه ألهم من خلاله القائم على العمل بتوضيح وكشف أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، ومواجهتها بصحيح الدين، كما أشار بذلك أحد العائدون من كهف الفكر الإخوانى".

وأضاف "القاسمى":" سمعت من أكثر من شاب من شباب الإخوان من الهاربين فى خارج البلاد أن هذا العمل الكبير والعظيم والرائع قد أثر فيهم إيجابيا، وأنه عزز لديهم العودة إلى حضن الوطن، مضيفا :"لقد استطاعت الدراما التى تمس القلوب التأثير على أفكار هؤلاء الشباب وإعادتهم إلى حضن الوطن والإيمان الكامل بصحة موقف الدولة المصرية تجاه الإخوان.

وأوضح أن من بين الرسائل التى عالجها هذا العمل التاريخى، وغيرت فى فكر بعض شباب الإخوان أن العمل الدرامى وضح المسكوت عنه داخل فكر الجماعة، فأشار إلى بعض المسائل الشائكة فى العقل الجمعى للإخوان منها، أولا التقوقع داخل رابعة، وتوقف التاريخ عند هذه النقطة فتوقف بهم التفكير عند ما يطلق عليه بعضهم عودة الشرعية حتى بعد وفاة الرئيس المعزول مرسى، وكأنهم لا يعترفون بوفاته، وثانيا غياب الوعى داخل الجماعة وتعمد القيادات تجهيل الشباب، وعدم اعتراف كليهما بالمتغيرات على أرض الواقع".

وأضاف: يمكننا القول بكل شجاعة و افتخار بأن هذا العمل من الأسباب الرئيسية لزيادة الوعى لدى الشعب المصرى بخطورة جماعة الإخوان، مما نقل الصراع بين الإخوان والأنظمة الحاكمة فى المنطقة، إلى صراع بين الإخوان وجموع الشعوب العربية، فالحقيقة الصادمة للإخوان هى درجة الوعى الجمعى لدى الشعب المصري خاصة والشعوب الناطقة بالعربية عامة، ولذا أدعوا إلى أن يتم عمل ترجمة لهذا العمل بكل لغات العالم، والعمل على نشره عالميا".

وتابع:" يحاول أعلام الجماعة الإرهابية وأنصارهم تشويه هذا العمل الوطنى ببث الشائعات، وافتراض المؤامرات، ولأنهم خونة ويعلمون أنهم خونة وجميع قياداتهم، يعملون على نشر الاتهامات حول المسلسل والقائمين عليه والعاملين فيه، والتحريض ضدهم، و فى هذا دليل أن هذا العمل أوجعهم".