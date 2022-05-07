وزير الشئون النيابية ناعيا شهداء حادث سيناء: الإرهاب لن ينال من عزيمة الدولة

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القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين نالوا الشهادة اليوم على أرض سيناء الحبيبة دفاعًا عن وطننا الغالى مصر.

وأكد فؤاد أن ما قام به رجال القوات المسلحة البواسل اليوم من تصدى بطولى للعمل الإرهابى الغادر ينم عن عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة المصرية قوامها التصدى بكل حسم للإرهاب الأسود بكافة أشكاله وصوره، ويؤكد على عزم أكيد على حماية الشعب المصرى ومقدراته مهما كانت التضحيات.

وأضاف أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الغادرة لن تنال من عزم الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها على دحر الإرهاب، ولن توقف الشعب المصرى عن مسيره نحو البناء والتنمية.

وختم بتقديم خالص العزاء وصادق المواساة لرجال القوات المسلحة، ولذوى الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.