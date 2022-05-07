شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب" ينعى شهداء حادث الهجوم الإرهابى بغرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخالص الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة البواسل، قائلا: "ما كان ولن يكون أبدا الإرهاب البغيض وسيلة ضغط على الشعب المصرى العظيم".

وقال السجيني: "ببالغ الحزن والأسى أنعى شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة المصرية الذين نالوا الشهادة اليوم خلال تصديهم لمجموعة من العناصر التكفيرية خلال هجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "خالص العزاء وصادق المواساة للقوات المسلحة المصرية ولعائلات الشهداء وجموع المصريين.. داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل".