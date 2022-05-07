شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش موازنة هيئة الدواء وديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا لها غدا الأحد، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، والمراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.

كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وكذلك هيئة الدواء المصرية، وكذلك الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، وكذلك هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

في سياق متصل يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.