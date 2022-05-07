شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تنعى شهداء غرب سيناء: دماء الشهداء أغلى ما يملكه الوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن، إثر محاولة بعض الإرهابيين اليوم الهجوم على محطات المياه غرب سيناء، وتصدى لهم أبناء قواتنا المسلحة البواسل.
وقال نقيب الإعلاميين، إن النقابة تقف داعمآ بكل قوة للقوات المسلحة في التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن دماء الشهداء أغلى ما يملكه الوطن وننعي أسرهم الذين ضحوا بفلذات اكبادهم وكلنا فداء للوطن، مشيدا بالجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.
يذكر أن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة أعلن عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.
وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.
وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.