شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تنعى شهداء غرب سيناء: دماء الشهداء أغلى ما يملكه الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن، إثر محاولة بعض الإرهابيين اليوم الهجوم على محطات المياه غرب سيناء، وتصدى لهم أبناء قواتنا المسلحة البواسل.

وقال نقيب الإعلاميين، إن النقابة تقف داعمآ بكل قوة للقوات المسلحة في التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن دماء الشهداء أغلى ما يملكه الوطن وننعي أسرهم الذين ضحوا بفلذات اكبادهم وكلنا فداء للوطن، مشيدا بالجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.